Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanının açıklaması korkuttu! "İstanbul'da beklenen büyük deprem..."

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aktif fay hatlarının üzerinde yer alan ve deprem kuşağı ülkeleri arasında bulunan ülkemizde gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan kara ve denizlerde pek çok son dakika depremi yaşanmaya devam ediyor. Büyük, orta ve küçük şiddetleri sınırlarımız içerisinde sürekli olarak yaşamaya devam ederken, ülkemizde en son meydana gelen ve Elazığ ile Malatya'yı yoğun şekilde etkileyerek yıkımlara neden olan ve bu yıkımlarda pek çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren, Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle 6.8 şiddetindeki depremin ardından pek çok ünlü deprem uzmanı yapılan çalışma ve analizlere ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. En son Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından Marmara Denizi'nde beklenen büyük depreme ilişkin açıklamalar yapıldı. Prof. Dr. Ersoy'un herkesçe korkuyla büyük depreme ilişkin dile getirdiği o detay türler ürpertiyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! PROF.DR. ERSOY'DAN KORKUTAN MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI...

İşte son dakik haberine ilişkin tüm detaylar…