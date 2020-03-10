Son dakika: İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! 13 milyonluk kuponu çaldığı iddia edilmişti! Mahkemede konuştu…

Gelen son dakika haberine göre, Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın'a(44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap B. ve patronu Fatih Y.'nin yargılanmasına başlandı.

"KUPONLARIN HEPSİNİ ELİMDEN ALDI"

Duruşmada söz alan müşteki Murat Sayın, 28 Şubat 2019 tarihinde Belçika'dan Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Mehtap hanım benim 7 yıllık arkadaşımdı. Beni havaalanından almaya gelmişti. Ertesi gün tekrar görüştük. Gebze'de arkadaşlarımda kalıyordum, onlarla birlikte sayısal loto oynamaya gittik. Aldığım biletler toplamda 10 kupondu. Ben Cuma günü oynadım. Cumartesi günü çekiliş yapılacaktı. Ertesi sabah Mehtap bana mesaj atarak, 'neredesin, ne yapıyorsun' dedi. Buluşmak istediğini söyledi. Pendik'ten aldım. Birlikte vakit geçirdik. Daha sonra Üsküdar'a geçtik. Arabayla gezdiğimiz sırada sayısal loto çekilişi aklıma geldi. Mehtap elindeki telefondan kuponun Gebze'ye çıktığını gösterdi. 'Ben de Gebze'de oynamıştım' dedim. Benden önce davranıp elimdeki kuponların hepsini aldı. İlk 3'e baktı, dördüncüsünde kuponun karşılığının olduğunu söyledi. Elinde kalan biletlere bakarken birden nefesi değişti, heyecanlandı. Zaten daha önce sayısal lotonun muhtemelen çıktığını fark edip çıkmayan biletleri bana vermişti" dedi.