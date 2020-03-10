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: ’da akıllara durgunluk veren olay! 13 milyonluk kuponu çaldığı iddia edilmişti! Mahkemede konuştu…

haberine göre, Üsküdar'da arkadaşının kuponunu fark ettirmeden alarak 13 milyon lira ikramiyeyi çektiği iddia edilen kadın ile ona yardım ettiği öne sürülen patronunun yargılanmasına başlandı. Duruşma söz alan müşteki , “Maddi zararımın karşılanmasını istiyorum” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Kuponu çaldığı iddia edilen Mehtap B. ise mahkemede "Murat Sayın’ndan benim adıma sayısal loto oynamasını rica etmiştim" dedi. Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Murat Sayın ve tutuksuz sanık Fatih Y. ile taraf avukatları katılırken, sanık Mehtap Baysal duruşmaya gelmedi.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! 13 milyonluk kuponu çaldığı iddia edilmişti! Mahkemede konuştu…

Gelen haberine göre, Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 7 yıllık arkadaşı 'a(44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap B. ve patronu Fatih Y.'nin yargılanmasına başlandı.

"KUPONLARIN HEPSİNİ ELİMDEN ALDI"

Duruşmada söz alan müşteki Murat Sayın, 28 Şubat 2019 tarihinde Belçika'dan Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Mehtap hanım benim 7 yıllık arkadaşımdı. Beni havaalanından almaya gelmişti. Ertesi gün tekrar görüştük. Gebze'de arkadaşlarımda kalıyordum, onlarla birlikte sayısal loto oynamaya gittik. Aldığım biletler toplamda 10 kupondu. Ben Cuma günü oynadım. Cumartesi günü çekiliş yapılacaktı. Ertesi sabah Mehtap bana mesaj atarak, 'neredesin, ne yapıyorsun' dedi. Buluşmak istediğini söyledi. Pendik'ten aldım. Birlikte vakit geçirdik. Daha sonra Üsküdar'a geçtik. Arabayla gezdiğimiz sırada sayısal loto çekilişi aklıma geldi. Mehtap elindeki telefondan kuponun Gebze'ye çıktığını gösterdi. 'Ben de Gebze'de oynamıştım' dedim. Benden önce davranıp elimdeki kuponların hepsini aldı. İlk 3'e baktı, dördüncüsünde kuponun karşılığının olduğunu söyledi. Elinde kalan biletlere bakarken birden nefesi değişti, heyecanlandı. Zaten daha önce sayısal lotonun muhtemelen çıktığını fark edip çıkmayan biletleri bana vermişti" dedi.

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Son dakika: İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! 13 milyonluk kuponu çaldığı iddia edilmişti! Mahkemede konuştu…
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