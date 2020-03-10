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- davasında gerekçeli karar açıklandı! 'ı darp edip soğukta aç bırakmışlar...

İlk olarak ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan hakkında kan donduran haberleri geliyor! Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan , Fatih Palu, Emine Ustael, İsa Palu hakkında gerekçeli karar açıklandı. 11 sene önce kaybolan Meryem Tahnal'ın darp edilip aç bırakılarak soğukta yatırıldığı için öldüğü sonucuna varıldı. Meryem Tahnal ve kızı Melike Tanhal yıllar önce ortadan kaybolmuş, daha sonra da cesetlerine ulaşılamamıştı. Palu ailesi hakkında gerekçeli karar açıklandı; işte son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 15:23 ABONE OL
SON DAKİKA - Palu ailesi davasında gerekçeli karar açıklandı! Meryem Tanhal'ı darp edip soğukta aç bırakmışlar...

Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kocaeli Körfez ilçesinde yaşanan olaylar sonrasında 'ın neden öldüğü de mahkeme tarafından açıklandı. Meryem'in tarafından ısrarlı bir şekilde dövüldüğü, aç olarak soğukta bırakılması, eziyet çektirilmesi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. bilgisine göre Palu ailesinin fertleri ve ailenin eniştesi Tuncer Ustael ayrı ayrı suçlar nedeniyle cezalara çarptırıldı!

İŞTE PALU AİLESİNİN ALDIĞI CEZALAR!

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Şubat tarihinde görülen duruşmada, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine varılarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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SON DAKİKA - Palu ailesi davasında gerekçeli karar açıklandı! Meryem Tanhal'ı darp edip soğukta aç bırakmışlar...
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