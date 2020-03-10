SON DAKİKA - Palu ailesi davasında gerekçeli karar açıklandı! Meryem Tanhal'ı darp edip soğukta aç bırakmışlar...

Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Palu ailesi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kocaeli Körfez ilçesinde yaşanan olaylar sonrasında Meryem Tanhal'ın neden öldüğü de mahkeme tarafından açıklandı. Meryem'in Tuncer Ustael tarafından ısrarlı bir şekilde dövüldüğü, aç olarak soğukta bırakılması, eziyet çektirilmesi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Son dakika bilgisine göre Palu ailesinin fertleri ve ailenin eniştesi Tuncer Ustael ayrı ayrı suçlar nedeniyle cezalara çarptırıldı!

İŞTE PALU AİLESİNİN ALDIĞI CEZALAR!

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Şubat tarihinde görülen duruşmada, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine varılarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.