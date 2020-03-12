Son dakika! Trump'tan Avrupa'ya corona virüs suçlaması! Tarihi seyahat kararında dikkat çeken Türkiye detayı!

Coronavirüs salgını sonrası önlem planları hayata geçiriliyor. Henüz bir terapi ya da aşı yöntemi bulunmazken, 4 bin 638 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı dünya genelinde 150 bine dayanırken, her ülke sınırlarını ve vatandaşlarını virüsten koruma çabası içinde. Geniş önlemleri hayata geçirmeye karar veren ülkeler arasında ABD de yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni virüse karşı başarısız bulduğunu söylerken, Avrupa ile seyahati durdurduklarını açıkladı. Donald Trump açıklamasında, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak" dedi.

KARGOLARA SINIR YOK

Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti. Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE KARARI

Trump ulusa sesleniş konuşmasında alınan önlemlere uyulmasını istedi. Ekonomik önlem kararlarını tek tek duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından Avrupa'ya seyahat kısıtlaması ile ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye detayı dikkat çekti. Avrupa'ya uygulanacak olan seyahat kısıtlamasına Türkiye dahil edilmedi. Trump, Avrupa'yı virüse karşı başarısızlıkla suçladığı için sınırlandırma getirmişti. ABD'nin Türkiye'yi en iyi önlem alan ülkeler arasında değerlendirdiğine dair bir harita da daha önce ortaya çıkmıştı.

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BAKAN KOCA DA AVRUPA'NIN TEDBİRSİZLİĞİNDEN RAHATSIZ

Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Türkiye'nin sıkı önlemlerini gün aşırı vatandaşlara duyururken, her konuşmasında Avrupa'nın geç kaldığını ve önlemler konusunda zayıf olduğunu ifade ediyor. Trump da Fahrettin Koca'nın sözlerini bir kez daha teyit etmiş oldu.