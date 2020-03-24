İlk ders Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan

18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi dün ekranlardan eğitime başladı. Aynı şekilde üniversiteler de dün uzaktan eğitime geçti. TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle start aldı. TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce velilere seslenen Bakan Selçuk, daha sonra, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslenerek uzaktan eğitimin ilk dersini verdi.

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VELİLER NELER YAPMALI?

Bakan Selçuk, velilere seslenerek, dünyanın ilginç ve zorlu bir sürecin içerisinden geçtiğini, herkesin sağlığı ve güzel günlere erişebilmesi için alınan kararla okulların bir süreliğine kapatıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini hatırlattı. İlk birkaç gün zorlanılsa da sonrasında sürecin hep birlikte sağlıkla yönetileceğine emin olduğunu ifade eden Selçuk, velilerden müsterih olmalarını isteyerek okullarda yapılan her şeyi uzaktan eğitimle yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. Selçuk velilere şu önerilerden bulundu:

* Bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz siz olacaksınız.

* Çocuklarımız, derslere başlamadan önce kahvaltılarını yapmış olsun.

* Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterin.

* Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek, başka bir televizyonu açmak gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun.

* O dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının lütfen. Bunlar için zaten vakitleri var.

* Uzaktan eğitimde dersler elbette ki okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz.



TRAVMAYA DÖNÜŞMESİN

* Unutmayın sürekli virüsten bahsetmek, televizyon görüntülerini izlemesine olanak tanımak, bir panik duygusuyla süreci kontrol altında tutmaya çalışmak çocuklarımızın ileriki yaşantısı için büyük sorunlara sebebiyet verebilir.

* Sizler anne-baba olarak sakin olun ve çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp virüsten korunma kurallarını yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin.

* Bazen çocuklar kulaktan dolma bilgilerle, büyük korkular geliştirebilirler. Lütfen çocuklarınızı dinleyin, düşüncelerini yargılamayın ve duygularını ifade etmelerine olanak tanıyın.



TWİTTER'DA ZİRVEDE

EBA TV'nin ilk yayını dün Twitter'da da en çok konuşulan konu oldu. Binlerce öğrenci ilk gün yayınıyla ilgili neşeli tweet'ler paylaştı. İşte o tweet'lerden bazıları:

* Lise dersimi anlamayınca ilkokula döndüm.

* Kardeşim (2. sınıf) #ebatv'de dersleri dinliyor. Her ders sonrası 10dk'lık dinlenmeye çekiliyor. Ben ise nöbetçi öğretmenim. 11 dakika olursa evde düdük çalıyorum. Annem ise kantinci (mutfakta).

* "Kardeşim ilk günden ders işlenmez" dedi, ekrandaki öğretmene kendini tanıtıp odayı terk etti. Hayranım bu çocuğa.

* Kardeşim yakından zor eğitiliyor uzaktan nasıl eğitilecek acaba?

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ÜNİVERSİTELİLER SANAL SINIFTA

İlk, orta ve liselerde olduğu gibi üniversite öğrencileri de dün uzaktan eğitime başladı. Her üniversitenin kendi imkânları doğrultusunda, teorik ağırlıklı dersler dün online platformlar üzerinden, çoğunluğu canlı olarak verildi. Akademisyenler dijital ortamlarda oluşturan sanal sınıflarda öğrencilere senkronize şekilde ders anlattı. Öğrencinin aktif katılabildiği dersler 2 hafta devam edecek.



'YENİ BİR DÖNEM'

TV'den yapılan uzaktan eğitimleri değerlendiren eğitim uzmanları ise sistemin ilk gün oldukça sağlıklı işlediğine dikkat çekerek Türkiye'de eğitim anlamında yeni dönemin başladığını ve bu sürecin velilerin denetimiyle başarıyla süreceğine inandıklarını söyledi.

Hatice YILMAZ (Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü): Türkiye'de ilk kez uygulanmasına rağmen ilk gün izlenimlerimize göre oldukça başarılı programlar oldu. "Eğitimde yeni bir dönem başladı" diyebiliriz. Uzaktan eğitimin amacına ulaşması için velilerin desteği çok önemli. Birçok velimiz bu süreçte evde. Mutalaka dersleri çocuklarıyla beraber izlesinler. Çocuklarının öğrendiklerini pekiştirmesini sağlasınlar.

Nevzat KULABEROĞLU (Uğur Okulları Genel Müdürü): Uzaktan eğitim eskiden bildiğimiz ama ihtiyaç duymadığımız bir sistemdi. Öğrencinin kendi özdisiplini sağlaması açısından önemli. Yüzyüze eğitimde öğrencinin öğrenme sorumluluğu öğretmendeydi. Uzaktan eğitim ise öğrencinin kendi iç motivasyonu sağlayacak bir sistem. Bu dönem bize Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sının da bir sözünün önemini yeniden hatırlattı. Okul dört duvar arasından ibaret değil.







BİLGİSAYARIN BAŞINA ÜNİFORMASIYLA OTURDU

İstanbul Etiler Anadolu lisesi öğrencisi Sude Göksoy, 10. sınıf öğrencisi. EBA üzerinden eğitimin ilk gününde bilgisayar başına okul üniformasıyla oturdu. Sude, okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiği ve onları özlediği için okul kıyafetlerini giydiğini dile getirdi. Sude Göksoy'un annesi Ayla Göksoy ise EBA üzerinden eğitimin şu anki koşullarda en mantıklı yöntem olduğunu belirtti. Ayla Göksoy, "Bu ortamda sokağa adım atamazken çocukları okula göndermek bir anne için imkânsız olurdu" dedi. Barış Karaduman ise Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi. Barış'ın babası Oğuz Karaduman "EBA, eğitimden uzaklaşmamak için çok faydalı bir uygulama." Murat ŞENGÜL / SABAH



'TELEVİZYONDAN DERS EĞLENCELİ'

Aksaray'da ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri, TRT-EBA TV üzerinden dersleri takip etti. Velilerden Elif Altuntaş, uygulamadan memnun olduklarını belirtti. 9'uncu sınıf öğrencisi Azra Şahin "Televizyondan ders eğlenceli" derken, anne Handan Şahin "Bakanımız Selçuk'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Dilara ARSLANGEDİKLİ / SABAH

EBA TV YAYIN AKIŞI! İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE UZAKTAN EĞİTİM TRT EBA TV CANLI YAYIN FREKANS VE UYDU BİLGİLERİ!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 'ETKİNLİK YAYINI' ELEŞTİRİLERİNE AÇIKLAMA