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Oyuncağının peşinden ölüme atladı

Giriş Tarihi: 24.3.2020 ABONE OL
Oyuncağının peşinden ölüme atladı
Sivas'ta, 2'nci kattaki evin pencere kenarında oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atladığı öne sürülen Turan Karakaya (3), beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan minik Turan, hastanede yaşamını yitirdi. Harun ve Döndü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Turan, iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinde, pencere kenarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada küçük çocuğun elindeki oyuncak, açık olan pencereden aşağı düştü. Oyuncağın peşinden atlayan Turan da yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan minik Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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Oyuncağının peşinden ölüme atladı
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