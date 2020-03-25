Koronavirüs salgınıyla mücadele topyekun sürerken, ülke genelinde dayanışma da umut da artıyor. Yurdun dört bir yanından umut veren dayanışma örnekleri yaşanıyor. Bursalı iş insanı Serkan Yazıcı'nın sahibi olduğu dükkanlardaki kiracılarından iki ay kira almaması, Adanalı fırıncı kardeşler Mahmut ve Aziz Yüksel'in sokağa çıkamayan 65 yaş üstü kişilerin evlerine ekmek servisi yapması bunlardan sadece birkaçı. Bitlis, Kayseri, Trabzon, Yozgat ve bir çok ilde ise belediyeler evlerinden çıkamayan ailelere günlük sıcak yemek dağıtıp, ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte dayanışma örneklerinden bazıları:Bursa'da çok sayıda işyeri ve iş merkezi bulunan Serkan Yazıcı, kiracılarına yazı göndererek salgın nedeniyle kiracılarından Nisan ve Mayıs ayında kira almayacağını açıkladı. Çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren onlarca kiracı, Yazıcı'nın bu açıklamasıyla rahat nefes aldı.Fırıncı kardeşler Mahmut ve Aziz Yüksel koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üstü kişilerin evlerine ekmek servisi yapıyorlar. Fırınlarını telefonla arayan yaşlılara ekmeklerini götüren kardeşler, "Sizler evde kalın biz emrinizdeyiz. Sizlerin sağlığı bizler için önemli " dediler.Bitlis Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç 51 aileye günlük sıcak yemek dağıtıp, ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye'nin aşevinde hazırlanan yemekler sefer taslarına dolduruluyor. Daha sonra da ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere gidilerek yemekler bırakılıyor.Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikametinden ayrılması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların market ve fırın alışverişlerini yapmaya başladı. Yaşlıların siparişlerini alan jandarma ekipleri, alışverişleri eksiksiz yaparak yaşlı vatandaşların evlerine teslim etti. İhtiyaçlarının giderildiği için mutlu olduklarını belirtene yaşlı vatandaşlar; "Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dediler.Nusaybin ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların istekleri doğrultusunda ihtiyaçları tedarik ederek, tek tek adreslere ulaştırıyor.Yozgat'ta evinden maaşını çekmek için bankaya gelen yaşlı kadının imdadına polis yetişti. 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkmaması konusunda denetimlerini sürdüren emniyet mensupları ihtiyacı olan vatandaşları da unutmuyor. Maaşını çekmek için geldiği banka önünde ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı kadını sandalyeye oturtan polis memuru maaşını çektikten sonra evine bıraktırarak örnek bir davranışa imza attı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmete başladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor" dedi.Tayakadın köyüne giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, talepte bulunan 4 ailenin market alışverişlerini yaptı. Köyde tır şoförü oğluyla yaşayan Sabiha Başak (65), "Devletimizden Allah razı olsun, ne ihtiyacım varsa karşılanıyor." dedi. Gülümser Toparlak (67) ise "Herkes sağlık kurallarına uysun" diye konuştu.SABAH

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