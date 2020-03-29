Pazarlar kapandı mı? Corona virüsü tedbiri sebebiyle pazarlar hangi saatler arasında açık?

İçişleri Bakanlığı corona virüsü önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayımlanarak 81 ilin valiliğine genel yayınladı ve yolladı. Bu genelge kapsamında merak edilen sorular arasında pazarlar kapandı mı? sorusu yer aldı. Haberimizde, İçişleri Bakanlığı'nın pazar yerleri düzenlemesi ile ilgili genelgesi haberimizde detaylı ve açık bir şekilde yer alıyor. Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak.

PAZARLAR KAPANDI MI? PAZARLAR HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ek genelgeye göre; mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

İşte pazar türlerine göre getirilen düzenleme ile ilgili detaylar...