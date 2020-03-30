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Pazarlar kapandı mı? Corona virüsü tedbiri sebebiyle pazarlar hangi saatler arasında açık? 30 Mart Pazartesi

İnsanların sebze, meyve, kıyafet gibi pek çok ihtiyacını karşılamak için yıllardan beri kullandığı Pazar yerleri kalabalık insan topluluklarının bir araya geldiği noktalardır. Son dönemde artış gösteren corona virüsü salgını nedeniyle, ülkemizde pek çok önlem alınıyor ve kalabalık insan topluluklarının bir araya gelmesi olabildiğince engellenmeye çalışıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak konusu olan hususlar arasında ise Pazar kapandı mı, Corona virüsü tedbiri sebebiyle pazarlar hangi saatler arasında açık? aratmaları gerçekleştiriliyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 08:29 ABONE OL
Pazarlar kapandı mı? Corona virüsü tedbiri sebebiyle pazarlar hangi saatler arasında açık? 30 Mart Pazartesi

İçişleri Bakanlığı corona virüsü önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayımlanarak 81 ilin valiliğine genel yayınladı ve yolladı. Bu genelge kapsamında merak edilen sorular arasında pazarlar kapandı mı? sorusu yer aldı. Haberimizde, İçişleri Bakanlığı'nın pazar yerleri düzenlemesi ile ilgili genelgesi haberimizde detaylı ve açık bir şekilde yer alıyor. Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak.

PAZARLAR KAPANDI MI? PAZARLAR HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ek genelgeye göre; mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

İşte pazar türlerine göre getirilen düzenleme ile ilgili detaylar...

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Pazarlar kapandı mı? Corona virüsü tedbiri sebebiyle pazarlar hangi saatler arasında açık? 30 Mart Pazartesi
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