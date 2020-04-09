“Köprüden atla” deyip intihara sebep olan sevgiliye dava

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda Boğaz Köprüsü'nden atlayarak hayatına son veren Emre Güler'in ölümündeki sır çözüldü.

Olay, geçtiğimiz yıl 20 Haziran günü meydana geldi. 27 yaşındaki Emre Güler, iddiaya göre komşusu olan Suna K. ile birlikteydi. Aralarında gönül ilişkisi bulunan 42 yaşındaki genç kadın olay tarihinde, Emre'ye buluşmamak için yalan söyledi. Beşiktaş'a giden genç adam, sevgilisi Suna'yı başka bir arkadaşıyla otururken gördü. Bunun üzerine mekanda ikili arasında tartışma çıktı. Kendisine yalan söylediği gerekçesiyle sinirlenen Emre telefonu fırlatıp, masadan kalktı. İkili arasında yaşanan tartışma da iddiaya göre genç adam, 'İntihar edeceğim, bak gör kendimi öldüreceğim' dedi. Songül ise, 'Sıkıyorsa atla yapamazsın sen kendini ne sanıyorsun' diyerek genci tersledi.

KÖPRÜDEN ATLADI

Bu tartışma sonrası motosikletine binerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden genç, aksam 22:30 sularında kendisini köprüden attı. O sırada boğazdan geçmekte olan 'Cemile Ketenci' isimli geminin kaptanı su üstündeki Emre'nin cansız bedenini gördü. Sahil güvenlikle birlikte Emre'nin cansız bedeni ailesine teslim edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AİLESİ İHBARCI OLDU

Emre'nin ölümüyle ilgili savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada Emre ve Suna'nın birlikte oturduğunu gören arkadaşları ikilinin alkol aldıklarını ardından tartışma yaşadıklarını ve Suna'nın gence söz konusu sözlerle genci teşvik ettiğini kaydetti. Emre'nin anne ve babası, gönül ilişkisi içinde olan Suna'nın oğlunu intihara teşvik ettiğini ihbar etti. Savcılık tarafından Suna K. hakkında, 'intihara yönlendirme' suçundan dava açıldı.

'BEN ANNEYİM, ÖLMESİNE İZİN VERMEZDİM'

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ifadesi alınan Suna,' Ben hemşireyim. Batuhan ile özel arkadaşlığım, duygusal hiçbir yakınlığım yoktu. Kendisinin bana karşı duygusal yönelimini bilmiyordum sonradan öğrendim. Olay günü Emre'ye, 'Çalışıyorum, işteyim' dedim. Beni takip etmiş. Ben bir çocuk annesiyim öleni, benimle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Oysaki anne ve babası oğullarının psikolojik sorunları olduğunu biliyordu. Emre'yle asla bir gönül bağı kurmadım. 42 yaşındayım ölen 27 yaşında. Eğer giderken bana intihar edeceğini söyleseydi ben engel olmak için elimden geleni yapar, ölmesine izin vermezdim' İfadelerini kullandı. Dava, sürüyor.



