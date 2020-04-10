Adli sicil kaydı sorgulama 2020: Adli sicil kaydı nereden ve nasıl alınır?

Bir iş başvurusunda kimlik fotokopisi, sağlık belgesi istendiği gibi aynı zamanda adli sicil belgesi de bunun yanında isteniliyor. Adli sicil kaydı herkese kolaylıkla verilmez. Belirli kurallar çerçevesinde adli sicil kaydı kişiye verilir. Özel kurum veya kamu kurumunda çalışmak isteyen herkese adli sicil kaydı sorulur. Kişi işe alınmak istediği kurum, kişinin adli kaydına bakarak işe alır. Adli sicil kaydı sorgulama 2020 ile ilgili ayrıntılara değineceğiz. İşte adli sicil kaydı e-devlet işlemleri…

ADLİ SİCİL KAYDI NEDİR?

Halk dilinde sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı insanların işlediği suçların devlet nezdinde tutulduğu suç kaydına adli sicil kaydı denir. Bu sicil kaydına 18 yaşından büyük olanların işlediği suçlar yazılır. Adli sicil kaydı isteyen kişi 18 yaşından küçükse anne ve babasına veya vekâlet verdiği kanuni temsilciye, birey 18 yaşından büyük ise kendisine verilir. Gerek özel kurumda gerek devlet kurumunda çalışmak isteyen herkesten adli sicil kaydı istenir.

ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMA

Bir iş başvurusunda mutlaka istenen adli sicil kaydını, adli sicil müdürlüklerinden, kaymakamlıklardan, adliyelerden, büyükelçiliklerden ve e-devlet uygulamasından sorgulayabilirsiniz.

ADLİ SİCİL KAYDI NEREDEN ALINIR?

Adli sicil kaydını almak isteyen vatandaşlar için en kısa yol e-devlet uygulamasıdır. Adli sicil kaydı e-devlet ile internetten birkaç işlemle adli sicil kaydına kolayca erişmek mümkündür. Daha önceleri adliyeden alınan yoğunluğa neden olan adli sicil kaydı artık e-Devlet sayfasından da alınabiliyor.

E-DEVLET ADLİ SİCİL KAYDI

E-Devlet hizmetleri arasında bulunan Adalet Bakanlığı Adli Sicil Kaydı Sorgulama butonuna (https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi) tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu hizmeti kullanmak için E-Devlet şifreniz olması gerekir.

Adli sicil kaydında;

Adli sicil kaydında hapis cezasının ertelenmesi kararı,

Adli para cezası

Kısa süreli hapis cezası

Şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar

Genel veya özel affa ilişkin belgeler yer alır.

Adli sicile kaydedilmeyen belgeler;

Disiplin suçları

Askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet

İdari para cezasına ilişkin kararlar adli sicil kaydına kaydedilmez.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME

Adli sicil kaydında suçu bulunan kişinin, sicilinin temizlenmesi için cezanın infaz edilmesi gerekiyor. Daha sonra silinerek arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydı silinmesi ne kadar sürer? Sorusu da merak ediliyordu. Arşiv kaydı ise 5,15 yahut 30 yıl sonra da silinebilir. Adli sicil arşiv kaydı silinmesi Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinmektedir. Adli sicil kaydı verilen cezanın dolması veya genel af veya kişinin ölümü halinde yahut şikâyetten vazgeçme, etkin pişmanlık halinde de adli sicil kaydı silinir.

ADLİ SİCİL KAYDI OLAN İŞE GİREBİLİR Mİ?

Geçmişte ceza alan bir kişi kamu ve güvenlik kurumlarında özelliklede adli sicil kaydına bakıldığından dolayı işe girme olanağı çok düşüktür. Eğer ki özel bir kurumda iş başvurusu yapmışsa kurumun inisiyatifine bağlı olarak işe alınma olanağı vardır.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

Kimlik Bilgileri:

T.C. No : …………………………………..........………………………..

Adı : ………………………………………………………………….

Soyadı : …………………………………..........………………………..

Ana Adı : …………………………………..........………………………..

Baba Adı : …………………………………..........………………………..

Doğum Yeri : …………………………………..........………………………..

Doğum Tarihi : …………………………………..........………………………..

İletişim bilgileri

Telefon : …………………………………………………………………

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres : …………………………………………………………………

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Not:

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

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