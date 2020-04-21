Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sueno Otelleri’nin sahibinin acı günü

’nin sahibinin acı günü

Giriş Tarihi: 21.4.2020 ABONE OL
Sueno Otelleri’nin sahibinin acı günü
Antalya Belek ve Side'de 3 oteli bünyesinde bulunduran Sueno Otelleri'nin sahibi Erhan Korkmaz'ın oğlu Onur Korkmaz hayatını kaybetti. Sibel Can ve Ebru Gündeş gibi isimlerin 20 yıldan beri sahne aldığı Sueno Oteller zincirinin sahibi Erhan Korkmaz'ın henüz 31 yaşında olan oğlu Onur Korkmaz İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Genç işadamı Onur Korkmaz'ın cenazesi önceki gün Sanayi Mahallesi Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. SABAH
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sueno Otelleri’nin sahibinin acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA