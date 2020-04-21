Sueno Otelleri’nin sahibinin acı günü

Antalya Belek ve Side'de 3 oteli bünyesinde bulunduran Sueno Otelleri'nin sahibi Erhan Korkmaz'ın oğlu Onur Korkmaz hayatını kaybetti. Sibel Can ve Ebru Gündeş gibi isimlerin 20 yıldan beri sahne aldığı Sueno Oteller zincirinin sahibi Erhan Korkmaz'ın henüz 31 yaşında olan oğlu Onur Korkmaz İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Genç işadamı Onur Korkmaz'ın cenazesi önceki gün Sanayi Mahallesi Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. SABAH