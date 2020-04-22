Ramazan için 6 önemli uyarı

Dünya genelinde yaşamımıza etki eden koronavirüs pandemisi, ramazana ayına da damga vurdu.

Bu yıl ramazan ayına Kovid- 19'un gölgesinde girilirken göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, "Ramazanda da aldığımız tedbirlerden ödün vermeden virüsün yayılmasına yol açacak davranışlardan uzak durmamız şart" dedi. Ramazan'da koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar olduğunu vurgulayan Dikensoy, öncelikli 6 kritik kuralı sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Dikensoy, sofrada birbirimizden uzak oturmamızın ve yüksek sesle konuşmamamız gerektiğinin altını çizdi. Dikensoy'un bir ay boyunca dikkat edilmesi konusunda uyardığı 6 kural şöyle:



1- SOFRADA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT!

Artık çok iyi bilindiği gibi, konuşurken, öksürdüğümüzde, gülerken yani ağzımızı açmak zorunda kaldığımız tüm eylemler virüsün etrafa saçılmasına yol açıyor. Kovid- 19 hastalığında sadece hasta olanların değil, hiçbir şikayeti olmayanların da boğazlarında virüsü taşıyabildiği biliniyor. Bu nedenle ramazanda da 2 metre mesafe kuralını ihlal edecek her türlü aktiviteden uzak durmak gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda 2 metre kuralının çok daha önemli olduğunu unutmamalı, örneğin sofraya otururken birbirimize uzak oturmaya ve çok gerekmedikçe yüksek sesle konuşmamaya, kısacası virüsün ortama saçılmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çok dikkat etmeliyiz.



2- BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTAN BESİNLER

Ramazanda öğün sayısı ikiye ineceği için bağışıklığı güçlendirici besinler tüketmeye özen gösterilmeli. Dengeli ve sağlıklı beslenmek temel kurallarından birisi. Ramazan sofralarında protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeyi sağlamaya, ayrıca tuz ve şeker kısıtlamasına giderek, mümkün olduğunca da doğal vitamin deposu olan sebze ve meyvelerden tüketmeye dikkat etmek gerekiyor. Günlük su ihtiyacının ortalama 60 kilo olan bir birey için en az 1.5-2 litre olduğunu da unutmamalı, iftar ve sahur arasında düzenli su içilmeli. Yemekten hemen sonra yatmayın, uyku kalitesi bozulur, reflüya neden olabilir.



3- İLAÇLARINIZI DÜZENLİ OLARAK KULLANIN

Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, KOAH gibi kronik hastalıkları olanlar Kovid-19 enfeksiyonundan en fazla etkilenen grupta yer alıyor. Bu hastaların hastalıklarının kontrol altında tutulabilmesi için ilaçlarını düzenli almaları son derece önemli. Bu tür hastalıkları olanların hekimleri ile görüşmesi ve oruç tutmalarının sakıncalı olup olmadığı konusunda tavsiye almaları gerekiyor.





4- ELİNİZİ YIKAMAYI İHMAL ETMEYİN

Kovid-19 pandemisine karşı el yıkamak çok önemli. Özellikle dışarıdan eve geldiğimizde, yemek yemeden önce el yıkamayı alışkanlık haline getirmemiz şart. Elimizi yüzümüze, ağzımıza değdirmememiz gerekiyor. Elimizi yıkarken ılık su ve sabun ile en az 20 saniye sürecek şekilde el içi, el sırtı ve parmak aralarını iyice yıkamaya özen göstermeliyiz.



5- EGZERSİZ YAPARKEN SU KAYBINA DİKKAT!

Egzersizin hem beden hem de ruh sağlığımız açısından önemli katkısı var. Bu karantina günlerinde uzun süre hareketsiz kalmak kan dolaşımında yavaşlamaya yol açarak damar tıkanıklığı gibi ciddi sorunlara dahi yol açabiliyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin de sağlıklı çalışması için egzersiz yapmak gerekiyor. Özellikle kilolu olanların, kalp damar hastalıkları olanların, sigara içenlerin, hamilelerin dikkatli olması gerekiyor. Ramazanda özellikle terlemeye yani su kaybına yol açacak egzersizlerden kaçınmalıyız. Şartların uygun olması durumunda ev içinde koridorda her gün belli süreler ile yürüyüş yapılabilir.



6- DOLU MİDEYLE UYUMAYIN

Hem beden hem de ruh sağlığı açısından günde en az 7 saat kaliteli uyku gerekiyor. Kaliteli uyku aynı zamanda vücudumuzun savunma sisteminin her türlü enfeksiyona daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ancak; dolu mide ile yatağa girmek, sigara içmek, aşırı egzersiz, stresi yönetememek, yatak odasının çok gürültü ve ışık alması ya da çok sıcak veya soğuk olması uyku kalitesini bozuyor. Aynı saatte yatıp kalkmayı alışkanlık haline getirmek önemli.