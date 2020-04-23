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Böyle olur korona düğünü

’da ve , koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini eylüle erteledi. Çift, kına gecesi ve nikâhı ise ertelemeyip online olarak yaptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Böyle olur korona düğünü
İstanbul'da yaşayan işletme mühendisi Pınar Gürkan (35) ve tekstil mühendisi Mutlu Toksöz (38) çifti, koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında kına gecesi organizasyonu düzenledi. Çiftin aile üyeleri ve yakınlarından yaklaşık 37 kişi online olarak farklı şehirlerden kına gecesine katıldı. Çiftin nikahı dün saat 15.30'da Ataköy'de Yunus Emre Kültür Merkez'nde yine online olarak sadece şahitlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ailemiz yanımızda olmak istiyor ama sağlık hepsinden önemli diyen Pınar Gürkan, "Normalde nikahımız, İzmir'de yine bu günlerde olacaktı. Ancak koronovirüs nedeniyle ne ben buradan İzmir'e gidebildim, ne de sevdiklerim İzmir'e gelebilirdi. Bu mutlu günümüzün böyle olmasını elbette istemezdik. Kına gecemi online yaptım. Evde sadece 2 kişi vardık ama ekranda 37 kişi bizi izliyordu. Çok duygulu, farklı bir an oldu. Hatta eğlence var diye polis bile geldi" dedi. Mutlu Toksöz ise, "Sevdiklerimiz bir şekilde bu mutlu günde bizi görsün, yanımızda olsun istedik. Çareyi teknolojiyi kullanmakta bulduk. Pınar'ın Almanya'dan akrabaları biletlerini almışlardı. İptal etmek zorunda kaldılar. Düğünü eylülde düşünüyoruz. Ataköy'de online nikahımızı yaptık. Sevdiklerimiz ekrandan izledi" diye konuştu.

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Böyle olur korona düğünü
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