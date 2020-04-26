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namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? kaç rekât ve evde nasıl kılınır?

Müslüman âlemi için çok değerli bir yere sahip olan on bir ayın sultanı geldi. 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece senenin ilk orucu için milyonlarca kişi sahur yaptı. Ramazan ayı içerisinde en değerli ibadetlerden birisi olan namazı kılınışı da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Corona virüsü salgınına önlem amaçlı olarak camilerde bu namaz eda edilemeyecek olsa da milyonlarca kişi evlerinde teravih namazını kılıyor. nasıl kılınır ve nasıl kıldırılır sorusunun cevabı ise en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Peki, Teravih namazı kaç rekât, evde teravih namazı nasıl kılınır? İşte teravih namazı kaç rekât, nasıl kılınır ve kıldırılır sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 15:19 ABONE OL
Teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Teravih namazı kaç rekât ve evde nasıl kılınır?

Milyonlarca kişi 23 Nisan'da yatsı ezanının okunması ile birlikte namazını evlerinde eda etti. Corona virüsü salgını nedeniyle camide cemaatle kılınmayan kılınışı da birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Teravih namazı kaç rekât, nasıl kılınır gibi sorular cevabını ararken, tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik. Mübarek Ramazan ayının en değerli ibadetlerinden bir tanesi olan evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır ve teravih namazı kaç rekât gibi soruların cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı kılınışı!

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKÂTTIR VE NASIL KILINIR?

Teravih namazı kılınışı ile ilgili detaylar on bir ayın sultanının gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Teravih namazını evde kılmak isteyen kişiler bu ibadeti yanlışsız yerine getirmeye de özen gösteriyor.

İşte teravih namazı kılınışı;

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Teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Teravih namazı kaç rekât ve evde nasıl kılınır?
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