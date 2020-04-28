Antipatik nedir, ne demek? TDK ile Antipatik ne anlama geliyor?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 Survivor ünlüler-gönüllüler programının yeni bölümünde yarımacılar Sercan Yıldırım İle Berkan Karabulut arasında antipatiklik tartışması yaşandı. Bu tartışma sonrasında vatandaşlarımız kelimeyle ilgili olarak arama motorlarında Antipatik nedir, ne demek? Sorularıyla araştırma yapmaya başladı. TDK ile Antipatik ne anlama geliyor öğrenmek isteyenler tüm detayları hazırladığımız içerikte Türk Dil Kurumu bilgileriyle bulabilirler. Peki, Antipatik nedir, ne demek? İşte tüm detaylar…

ANTİPATİK NEDİR, NE DEMEK? TDK İLE ANTİPATİK NE ANLAMA GELİYOR?



Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bilgilere göre antioatik kelimesi şu anlamları taşıyor...