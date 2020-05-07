Kapadokya’da yıldızlar geçidi

Hollywood'un ünlü oyuncuları, Türk asıllı senarist ve yapımcı Sean GK'in yönetmenliğinde çekilecek "X-The End Time" adlı film için Türkiye'ye gelecek. "Yüzüklerin Efendisi" filminde canlandırdığı "Frodo" karakteriyle tanınan Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Barry Allan Onody, Lainee Rhodes gibi isimlerle birlikte kadroda Alman asıllı Tük oyuncu Wilma Elles de yer alıyor. Merkezi ABD'de bulunan Newway Film Stüdyoları'nın hazırladığı, Türk- Amerikan ortak yapımı filmin çoğu sahnelerinin koronavirüs tehlikesinin atlatılmasının ardından Alanya, Kapadokya, Pamukkale ve Adıyaman Nemrut'ta çekilmesi planlanıyor. Filmde "Alexia" adlı bir süper kahramanı canlandıracak olan Wilma Elles önceki gün film ekibiyle bir video konferans gerçekleştirdi. Elles, "Çok uzun süredir bu senaryo üzerinde çalışılıyor. Daha önce Los Angeles'ta Roosevelt Hotel'de basın tanıtımı yaptık. Herkes bu filme uzun zamandır destek veriyor. Büyük bir cast'la çalışacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Filmde bir başrol karakteriyim ve bir süper kahraman kostümüyle olacağım. Şu an koronayla savaşıyoruz ve bu film o hisleri yansıtıyor. Biz filmde de dünyanın sonu gelmemesi için savaşacağız. Bu film ABD'de vizyona girecek, Türkiye için büyük bir tanıtım olacak" diye konuştu.Oyuncu Jessica Morris de "Türkiye'yi çok merak ediyorum. Takipçilerime ve Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi. Aktör Barry Allen Onody, Türkiye'ye gidip, insanları ve kültürüyle ilgili daha fazla şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum" derken, oyuncu Kylin Kalani de Türkiye'yi çok merak ettiğini söyledi.17 YIL önce ABD'ye giden yapımcı, senarist ve yönetmen Sean GK, filmin birçok yönden iddialı olduğunu belirtti. Türk asıllı yapımcı, "Film, köküm olan Türkiye'ye bir şeyler katmalıydı. Seçtiğimiz çekim alanlarıyla da Türkiye'nin güzelliklerini tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz" dedi.