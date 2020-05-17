SON DAKİKA HABERİ: THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Türk Hava Yolları 19 Mayıs Hatıra Bileti ALMA EKRANI BURADA!

THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? sorusu vatandaşlar tarafından son dönemde en çok aratılan son dakika haberleri arasında yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Türk Hava Yolları'ndan tarihi yolculuğa katılmak isteyen on binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. THY tarihi yolculuk 19 Mayıs Hatıra bileti nasıl alınır? Türk Hava Yolları tarafından başlatılan bu kampanya; online ortamdan www.tarihiyolculuk.com sitesi üzerinden vatandaşların başvuruları ile gerçekleştirilebilecek. Bu özel günde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları salgın nedeniyle yapılamazken başlatılan bu kampanya ise şimdiden yoğun ilgi görüyor. Peki, THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY tarihi yolculuk bileti başvurusu nereden yapılıyor? İşte konuya dair tüm detaylar!

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN 19 MAYIS'A ÖZEL TARİHİ YOLCULUK! THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR!

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarihi yolculuk uçuşu için binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda yapılacak olan TK1919 sefer numaralı uçuşa evlerinden destek vermek isteyen vatandaşlar Milli Mücadele'nin 101. Yılında THY hatıra bileti ile kampanyaya katılım sağlıyor.

İşte Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuşun detayları ve bilet alma ekranı…