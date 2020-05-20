HES kodu nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı: Hayat eve sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır?

Son dakika haberler... Ülkemizdeki vaka sayılarında yaşanan durgunlukla beraber normalleşme sürecinin başladığı biliniyor. Bu kapsamda ulaşıma konulan bazı kısıtlamalar kaldırılıyor ancak yeni uygulamalar devreye giriyor. Buna göre; iç hatların açılmasıyla beraber vatandaşlar HES kodu ile kontrol edilecek yani öncelikli bir tarama yapılacak. Bu kapsamda salgının yayılma hızının azaltılması ve kontrol altında tutulabilmesi hedefleniyor. Bu durumla ilgili olarak ise HES nedir, ne anlama gelir? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Hayat eve sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar…

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor. (Kod servisine ilişkin çalışmalar devam ediyor.) Hayat Eve Sığar uygulamasına gelecek bir özellik ile bir kod üretilecek. Bu uygulama ile seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat eve sığar uygulaması ile kod alınacak.

İşte son dakika açıklamasının detayları...