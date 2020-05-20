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kodu nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı: uygulamasından HES kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklaması ile ülkemizdeki normalleşme süreci ile ilgili detayları canlı yayında açıklayan Bakan " kodu" ifadesi oldukça dikkat çekti vatandaşlar konuya dair detayları internet aracılığı ile sorgulamaya başlarken ulaşımda gerçekleştirilen kısıtlamalar da bir bir kaldırılmaya devam ediyor. 'nca sağlıklı seyahat edebilmek adına çok ödemli olan bu uygulama "" tamlamasının kısaltılmış hali olarak tanımlanabilir. 28 Mayıs itibarıyla başlayacağı bilinen iç hat uçuşlara 24 saat kala tüm yolcuların risk durumu bu kodla sağlanacak. Peki, HES kodu nedir, ne anlama geliyor? Hayat eve sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar? İşte konuya dair detaylar ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.5.2020 17:41 Son Güncelleme: 20.5.2020 17:57 ABONE OL
HES kodu nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı: Hayat eve sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır?

Son dakika haberler... Ülkemizdeki vaka sayılarında yaşanan durgunlukla beraber normalleşme sürecinin başladığı biliniyor. Bu kapsamda ulaşıma konulan bazı kısıtlamalar kaldırılıyor ancak yeni uygulamalar devreye giriyor. Buna göre; iç hatların açılmasıyla beraber vatandaşlar kodu ile kontrol edilecek yani öncelikli bir tarama yapılacak. Bu kapsamda salgının yayılma hızının azaltılması ve kontrol altında tutulabilmesi hedefleniyor. Bu durumla ilgili olarak ise HES nedir, ne anlama gelir? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. uygulamasından HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar…

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor. (Kod servisine ilişkin çalışmalar devam ediyor.) Hayat Eve Sığar uygulamasına gelecek bir özellik ile bir kod üretilecek. Bu uygulama ile seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat eve sığar uygulaması ile kod alınacak.

İşte son dakika açıklamasının detayları...

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HES kodu nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı: Hayat eve sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır?
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