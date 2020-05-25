Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvurusu ne zaman sonuçlanır? E Devlet ekranı ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır ve refakatçi şartları neler?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvurusu ne zaman sonuçlanır? Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamanın ardından 65 yaş üzeri vatandaşlara getirilen memleket yol izni kapsamında bu soruların yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, 65 yaş üstü vatandaşların yanlarında refakatçi bulundurarak memleketlerine gidebileceği ifade edilmişti. Bunun için de öncelikle 65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, 65 yaş üzeri seyahat izni nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşurken "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan, 15 ilimizde uygulanan kısıtlamanın 15 gün süre ile daha uzatıldığını bildirdi. Uygulamanın devam ettiği iller şu şekilde; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Peki, 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;