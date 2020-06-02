Dilek hemşireye veda

İstanbul'da koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı olayı duyurarak Dilek hemşirenin yakınlarına başsağlığı diledi ve "Keşke yenidoğan oğlunu daha çok zaman görebilseydi" diye yazdı. Sabah saatlerinde Akçabelen'in cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü. İkindi vakti burada kılınan cenaze namazının ardından Akçabelen'in cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan'da mobilya tasarımcısı Tansu Akçabelen'le nikâh masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını başladığında 34 haftalık hamile olan ve doğum iznine ayrılan Dilek hemşire, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikâyeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırılmıştı. Sezaryenle 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan birkaç saniyeliğine görebilen Dilek hemşire, eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yapmış, bebeğini videoda da görmüştü. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaşan Dilek hemşire yoğun bakıma kaldırıldı ve kurtarılamadı.