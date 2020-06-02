Metrobüs ve tramvay duraklarında büyük yoğunluk

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat kalktı.

Talimatın kalktığı ilk iş gününde sabah saatlerinde metrobüste yaşanan yoğunluğun ardından iş çıkışı saatinde de yoğunluklar yaşandı.

Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında ve araç içlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs duraklarında bekleyenler sosyal mesafe kuralına uymadı.

Bazı vatandaşların bir dolu bir boş oturulacak şekilde asılan "Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız" uyarısına dikkat etmediği görüldü.

Eren Göçmen, "Bilerek taksiye bindim gün içinde sürekli tramvayı kullanıyorum. Hatta bugün inmek zorunda kaldım kimse dikkat etmiyor. Kalabalık var tabi belediyemiz işaretlemişler ama uyan kimse yok." diye konuştu.