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ve duraklarında büyük yoğunluk

Büyük şehir Belediyesi'nin işlettiği kuruluşlar, salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalarda olduğu gibi, o kısıtlamaların kalkmasından sonra da halka yeterli hizmeti veremiyor. Geçtiğimiz haftalarda , otobüs ve seferlerinin çok azaltılması sebebiyle sağlık çalışanları ve çalışmak zorunda olan diğer vayandaşlar yollarda kalmış, yönetim beceriksizliğine isyan etmişti. Yasakların kalkmasından sonra da aynı beceriksizlik sürüyor. ve Mecidiyeköy metrobüs ile tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizlibağ duraklarında kalabalık oluştu. Durak ve araç içlerindeki yoğunluk sebebiyle kuralına uyulmadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 19:56 Son Güncelleme: 2.6.2020 20:10 ABONE OL
Metrobüs ve tramvay duraklarında büyük yoğunluk

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat kalktı.

Talimatın kalktığı ilk iş gününde sabah saatlerinde metrobüste yaşanan yoğunluğun ardından iş çıkışı saatinde de yoğunluklar yaşandı.

İş çıkışı saatinde otobüslerin geç gelmesine vatandaştan tepki | Video

Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında ve araç içlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs duraklarında bekleyenler sosyal mesafe kuralına uymadı.

Bazı vatandaşların bir dolu bir boş oturulacak şekilde asılan "Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız" uyarısına dikkat etmediği görüldü.

Eren Göçmen, "Bilerek taksiye bindim gün içinde sürekli tramvayı kullanıyorum. Hatta bugün inmek zorunda kaldım kimse dikkat etmiyor. Kalabalık var tabi belediyemiz işaretlemişler ama uyan kimse yok." diye konuştu.

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Metrobüs ve tramvay duraklarında büyük yoğunluk
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