Muhit’ten Cahit Zarifoğlu dosyası

Ocak ayında yayın hayatına başlayan, şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetimindeki aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", haziran sayısında şair Cahit Zarifoğlu'nun bilinmeyen yönlerini ve çalışmalarını sayfalarına taşıdı. Cahit Zarifoğlu'nun Dörtyaprak Edebiyat Dergisi, Eskiz Defteri ve kurmayı düşündüğü Be Yayınevi Belgeleri"ne yer veren Muhit'te, şairin ilk kez gün yüzüne çıkan eskiz defterinden çizimler de bulunuyor. Yine aynı bölümde 7 Haziran 1987'de vefat eden Zarifoğlu'nun vefatından 35 gün önce yayınladığı ancak eserlerinde yer almayan "İşkence" şiiri tekrar gün yüzüne çıkıyor. Şairin Hüsrev Hatemi'ye yazdığı bir mektup, kızı Betül Zarifoğlu'nun "Babamla Tanışmamız" yazısı, oğlu Ahmet Zarifoğlu'nun "Cahit Zarifoğlu'nun 'Yabancılık' Hikayesine Yabancı Bir Gözle Bakmak" başlıklı incelemesi ile Elif Zarifoğlu'nun "Şaşkın Bakkal'da Üç Adam" başlıklı yazısı dergide okurların beğenisine sunuluyor.