Sondaj gemisi Fatih Trabzon’da

Karadeniz'de petrol arayacak olan ve 29 Mayıs günü İstanbul'dan hareket eden Fatih Sondaj Gemisi Trabzon'a ulaştı. Sahil Güvenlik Ekipleri ve 6 römorkör eşliğinde sirenler, mehter marşları ve "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü ile karşılanan gemi, limanın açığında demirledi. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş gemiye megafonla seslenip, Fatih Sultan Mehmet'in, Trabzon'u fethetmesinin üzerinden geçen 559 yıla atıfta bulunarak "Fatih 599 yıl sonra Trabzon'a hoş geldin" dedi. Fatih Sondaj Gemisi personeli de karşılamayı güverteden izlerken, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler de gemiyi Sahil Güvenlik Botundan selamladı. Geminin, İstanbul Boğazındaki köprülerin altından geçebilmesi için sökülen kulesi, yüksekliği ile havalimanına inecek uçakların rotasını değiştiren bu dev vinçle, Trabzon Limanı'nda monte edilecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, "Karadeniz bilinmeyen bir bölge ve çok sayıda petrol emaresi var. Petrol olup olmadığını öğrenmek için en az 10-15 kuyu açılması lazım. Fatih Sondaj Gemisi ile inşallah bu hedefe ulaşılır" dedi.