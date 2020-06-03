Boğaz maske ve eldivenle doldu

Üç yıldır İstanbul ve çevresinde serbest dalış yaparak incelemeler yapıp o anları videoya çeken dalgıç İsa Şahintürk, koronavirüs ile mücadele günlerinde İstanbul Boğazı'na daldı. Boğazın derinliklerini koronavirüs döneminde ilk defa görüntüleyen Şahintürk, İstanbul'un sularının derinliklerini çektiği videolarla anlattı.Galata Kulesi'nden Ortaköy Cami'ne Kız Kulesi'ne kadar kentin birçok noktasında dalan Şahintürk, Boğaz'ın altında ilginç görüntülere de şahit olduğunu söyledi. Hafta sonları oltayla balık avlayarak başladığı bu serüvene zıpkınla dalarak devam eden Şahintürk, daha sonra zıpkını bırakarak ilginç balık sürülerini takip ederek o anları videoya çekti. İnsanların koronavirüs tedbirleri kapsamında kullandığı eldiven ve maskeleri denize attığını söyleyen dalgıç İsa Şahintürk, "İnsanlar kullandığı maskeleri, eldivenleri, pet şişeleri yerlere attığı için bu çöpler denizi de kirletti. Gündemi bir nevi denizin altında takip edebiliyoruz. Maske ve eldivenleri suyun altında görmek çok üzücü. Küresel anlamda zaten deniz kirliliğinin sebebi atık sulardır. Atık sularda hala denize akmaya devam ettiği için suyun kirlilik oranında bu süreçte bir değişim yok. Tüm dalışlarda bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Yasaklar bitip dalış yaptığımızda suyun temizliğinde bir değişim olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.