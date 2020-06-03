E-devlet şifresi başkasının eline geçerse ne olur? E-devlet şifresi başkasına, bankaya verilir mi?

E-devlet hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ilk önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. E-devlet şifresi için en yakın PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında e-devlet şifresi edinebilirsiniz. Daha sonra e-devlet uygulamasına girilerek girişini gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde; bilgilendirme hizmetleri, entegre elektronik hizmetler, ödeme işlemleri, kurum ve kuruluşlara kısa yollara bu sistemden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. E-devlet uygulaması hakkında vatandaşların aklında bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki banka neden e-devlet şifresi ister sorusudur. "e-devlet kişiye özeldir. Hiçbir banka bunu isteyemez, bize mutlaka bildirin" uyarısında bulunmaktadır-devlet şifresinin istendiği yönünde hiçbir uygulama bulunmadığını ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır. E-devlet şifresi istemek suç mu? Merak edilen bu soruya değineceğiz. İşte detaylar.

E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞKASININ ELİNE GEÇERSE NE OLUR?

En yakın PTT şubelerinde almış olduğunuz e-devlet şifresi ile, devletin sizlere sunmuş olduğu hizmetlerden kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz. Sadece size ait olan e-devlet şifrenizi özenle korumaya çalışın. E-devlet uygulamasında size ait olan tüm bilgiler mevcuttur. Tüm işlemlerini sadece bir tık ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Banka işlemleri olsun, askerlik tecil işlemi, sınav işlemleriniz, telefon operatör işlemleriniz dahil birçok işlemlerinizi bu siteden gerçekleştirebiliyorsunuz. Size ait olan e-devlet şifresinin başkasının eline geçerse o zaman sizi bazı zor zamanlar bekleyebilir. Bu yüzden daha dikkatli olmanızı ve şifrenizi korumaya önem göstermeniz gerekmektedir.

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E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞKASINA VERİLİR Mİ?

Her türlü bilgiye ve hizmetlere ulaşmanızı sağlayan e-devlet uygulaması ile artık işlemlerinizi daha kolay bir şekilde yorulmadan gerçekleştirebilirsiniz. Aradığınız her şeyi bu uygulamadan edinebilirsiniz. Bu nedenle yalnızca kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile PTT'den e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Son zamanlarda bazı işyerleri çalışanlarından ısrarla e-devlet şifresini istediği haberleri gündemdeydi. Şifren isteyen işyerleri çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit etmektedir. E-devlet şifresini paylaşmadığı için işten çıkarılanlar işe iade davası açarak işlerini geri alabilmeleri mümkündür. Gündemde çok sık karşılaşılan sorulardan birisi de muhasebeciye e-devlet şifresi verilir mi sorusu sık sık sorulmaktadır. Hiçbir kurum, kuruluş sizden, size ait olan e-devlet şifrenizi talep edemez. Size ait olan şifrenizi kimselerle paylaşmayınız.

E-DEVLET ŞİFRESİ İSTEMEK SUÇ MU?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber gündelik yaşamımızda birçok işlem hız kazanmış durumda olmaktadır. Daha önceleri baya uğraş gerektiren ve yorulmamıza neden olan birçok işlemi artık e-devlet ile çok kolay bir şekilde yapabilmekteyiz. Size ait olan e-devlet şifrenizi, sizden başkasına kesinlikle vermemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bilgileriniz çalınabilir ve başınız derde girebilir. Sizden e-devlet şifresi talep eden kurumları gerekli yerlere şikâyet ediniz. Çünkü hiçbir kurum sizden, size ait olan e-devlet şifrenizi istemez.

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