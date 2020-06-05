Sevgilisini bıçakla öldürdü

İzmir'de yaşayan Özlem Çatalbaşoğlu (32), önceki gün dün Eskişehir'e gelerek sevgilisi Emrah Sanat (32) ile buluştu. Tepebaşı ilçesindeki bir aparta giden çift, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Çatalbaşoğlu, mutfaktan aldığı bıçağı, Sanat'ın göğsüne sapladı. Sanat, kanlar içinde yere yığılırken Çatalbaşoğlu kaçtı. Olay yerine gelen ekipler Sanat'ın öldüğünü belirledi. Akrabasının evinde yakalanan genç kadın, sağlık kontrolünün ardından gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada?" dedi.