3 kadın turisti aracı kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde 3 turist Fatih'ten kalacakları otele gitmek için bir ticari taksiye bindi. Taksiden indiğinde ücreti ödemek isteyen Christian T. cebinden çıkardığı parayı şoföre verdi. Araç şoförü Süleyman A. ise paranın eksik olduğunu söyleyerek araç kapılarını kilitleyerek 3 genç kadının inmesine izin vermedi.

Süleyman A., korkuyla telaşa kapılan 3 turistin ellerinde bulunan paraları alırken otel önünde bulunan arkadaşları ise zorla 3 kadını araçtan indirdi.

ARAÇ KAMERASINDAN BAŞKA YAĞMALAR DA ORTAYA ÇIKTI

Paniğe kapılan turistler karakola giderek taksi şoförü ve arkadaşları hakkında şikâyetçi oldular. Emniyet güçleri Süleyman A.'ı gözaltına alarak araçta bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinde Süleyman A.'nın aynı gün içerisinde başka bir yolcuyu da yağmaladığı ancak yolcunun tespit edilemediği ortaya çıktı.

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15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında turistleri ve başka bir yolcuyu yağmalayan şoför ve arkadaşı Veysi A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturma sonunda ise iki şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İki şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.