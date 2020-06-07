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| Böyle görülmedi! At arabasıyla kaçamayınca polise suçüstü yakalandılar

haberi: 'da dört kadın, at arabasıyla bir inşaatı soydu. İnşaat kalıplarını at arabasına yükleyen ve polisin geldiğini fark eden hırsızlar at arabasıyla kaçmaya çalıştı fakat yakalandı.  Kadınların çaldıkları inşaat kalıplarını at arabasına yükledikleri o ilginç anlar, mağdur Ahmet A.'nın cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 10:01 Son Güncelleme: 7.6.2020 10:10 ABONE OL
Son dakika | Böyle soygun görülmedi! At arabasıyla kaçamayınca polise suçüstü yakalandılar

Son dakika haberi... İlginç soygun olayı dün sabah saat 05.20 sıralarında İstanbul Avcılar'da yaşandı. At arabasıyla Merkez Mahallesi Fatih Sokak üzerindeki bir inşaatın önüne gelen dört kadın, çaldıkları inşaat kalıplarını at arabasına yükledi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden inşaatın sahibi Ahmet A. hemen polisleri aradı.

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AT ARABASIYLA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerine doğru polislerin araçla geldiğini fark eden kadın hırsızlar at arabasıyla kaçmaya çalıştı fakat Deniz Köşkler Mahallesi'nde polisler tarafından suçüstü yakalandı. At arabasında inşaattan çalınan beş adet inşaat kalıbı bulundu ve söz konusu kalıplar sahibine teslim edildi. Mehtap K., Sevilay B., Bircan Y. ve Özlem Y. isimli dört kadın şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kadınların çaldıkları inşaat kalıplarını at arabasına yükledikleri o ilginç anlar, mağdur Ahmet A.'nın cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

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Son dakika | Böyle soygun görülmedi! At arabasıyla kaçamayınca polise suçüstü yakalandılar
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