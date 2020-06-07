Taha Duymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Küçük şef Taha Duymaz’ın instagramı neden kapatıldı?

Milyonlarca takipçisi bulunan popüler sosyal medya platformu Instagram'da 1 milyon 200 bin kişinin takipçisi olduğu kendi imkanlarıyla yaptığı yemek ve tatlıların yapılışlarını çektiği videolarla paylaşan küçük şef lakabıyla anılan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Bunun üzerine takipçileri arama motorlarına yönelerek Taha Duymaz'ın instagramı neden kapatıldı? Sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Öte yandan genç aşçıyı yeni keşfedenler Taha Duymaz kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediyor. Peki, Taha Duymaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

TAHA DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, INSTAGRAMI NEDEN KAPATILDI?

Hatay'ın Yayladığı ilçesinde yaşayan Taha Duymaz, Instagram üzerinden çektiği yemek videoları 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. Sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz'ın küçük mutfağında yaptığı yemek videolarını beğenenler olduğu gibi duygu sömürüsü yaptığını düşünenlerde mevcuttu.

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