Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Aleyna Çakır hakkındaki iddialara ilişkin açıklama geldi!

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken olayın sır perdesi de aralanıyor. Evinde bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar eden genç kızın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuş, öte yandan erkek arkadaşı Ümit U.'nun genç kızı bayıltana kadar dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Ümit U. ise ifadesinde "Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.'yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek, kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" diye konuştu.

ALEYNA ÇAKIR HAKKINDAKİ İDDİALARA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

İşte Başsavcılık'tan yapılan o açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayından son dakika detayları...