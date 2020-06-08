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'ın pişmanlığı fayda etmedi! Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı? Genç fenomen Taha kimdir, kaç yaşında?

Yaptığı yemekleri Youtube üzerinden sosyal medyada paylaşan , hakkındaki ağır eleştirilere aynı şekilde karşılık verince hesabı kapatıldı. Instagram canlı yayını sırasında kendini eleştiren kişilere karşı sarf ettiği sözler pahalıya patladı. Taha Duymaz, hesabının kapatılmasının ardından yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getirse de şimdilik Instagram hesabı kapalı kalmaya devam ediyor. Peki Taha Duymaz kimdir, Instagram hesabı neden kapatıldı? Taha Duymaz kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 8.6.2020 09:47 ABONE OL
Taha Duymaz'ın pişmanlığı fayda etmedi! Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı? Genç fenomen Taha kimdir, kaç yaşında?

Son birkaç gündedir sosyal medyanın gündeminde önemli bir yer kaplayan kimdir? Taha Duymaz kaç yaşında ve nereli? Çektiği yemek videolarıyla kısa sürede ünlenen Taha Duymaz, geçtiğimiz günlerde bir anlık sinirine yenik düşünce hesabı kapatıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçili hesabı canlı yayında sarf ettiği sözler sebebiyle kapatılan Taha, sonradan pişman olsa da iş işten geçti. Sosyal medya serüveni 2015 yılında başlayan Taha Duymaz, o günden bu yana yemek videoları çekip Youtube'dan paylaşıyor. Son birkaç aydır ise popülerliği artmış durumda. İşte Taha Duymaz hakkında merak edilenler…

TAHA DUYMAZ'IN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Maddi durumunun yetersizliği, yemeklerini yaparken kullandığı malzemelerin eskiliği, videolarını çektiği telefonun modeli gerekçe gösterilerek aşağılanan 17 yaşındaki aşçı Taha Duymaz'ın yaklaşık 1 milyon takipçili hesabı kendine gelen ağır eleştirilere cevap verirken sarf ettiği sözler nedeniyle kapatıldı.

Taha Duymaz kimdir;

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Taha Duymaz'ın pişmanlığı fayda etmedi! Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı? Genç fenomen Taha kimdir, kaç yaşında?
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