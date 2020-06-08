Taha Duymaz'ın pişmanlığı fayda etmedi! Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı? Genç fenomen Taha kimdir, kaç yaşında?

Son birkaç gündedir sosyal medyanın gündeminde önemli bir yer kaplayan Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz kaç yaşında ve nereli? Çektiği yemek videolarıyla kısa sürede ünlenen Taha Duymaz, geçtiğimiz günlerde bir anlık sinirine yenik düşünce hesabı kapatıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçili hesabı canlı yayında sarf ettiği sözler sebebiyle kapatılan Taha, sonradan pişman olsa da iş işten geçti. Sosyal medya serüveni 2015 yılında başlayan Taha Duymaz, o günden bu yana yemek videoları çekip Youtube'dan paylaşıyor. Son birkaç aydır ise popülerliği artmış durumda. İşte Taha Duymaz hakkında merak edilenler…

TAHA DUYMAZ'IN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Maddi durumunun yetersizliği, yemeklerini yaparken kullandığı malzemelerin eskiliği, videolarını çektiği telefonun modeli gerekçe gösterilerek aşağılanan 17 yaşındaki aşçı Taha Duymaz'ın yaklaşık 1 milyon takipçili hesabı kendine gelen ağır eleştirilere cevap verirken sarf ettiği sözler nedeniyle kapatıldı.

Taha Duymaz kimdir;