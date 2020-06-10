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'den ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Haziran ayının ortalarına yaklaşılırken bölgelerdeki sıcaklıklar da değişiklik gösteriyor. Bu noktada, 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ile batısında yarın yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 23:22 Son Güncelleme: 10.6.2020 23:24 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN BATISINDA YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene ve Saray) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
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