Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çobanın 'Aslan saldırdı' sözleri ekipleri harekete geçirdi! Dikkat çeken görüntüler...

: Çobanın 'Aslan saldırdı' sözleri ekipleri harekete geçirdi! Dikkat çeken görüntüler...

haberi: 'da 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Saldıran yabani hayvan ile ilgili Afganistan uyruklu bir çoban, 'Aslan' iddiasında bulundu. Ekipler gelişmeler üzerine arama çalışmalarına başladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 15:33 Son Güncelleme: 10.6.2020 15:43 ABONE OL
Son dakika: Çobanın 'Aslan saldırdı' sözleri ekipleri harekete geçirdi! Dikkat çeken görüntüler...

Çorum'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Afganistan uyruklu çoban saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia edince Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti.

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çobanın 'Aslan saldırdı' sözleri ekipleri harekete geçirdi! Dikkat çeken görüntüler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA