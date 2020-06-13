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'da tandıra düşen minik Ayşegül'dena acı haber geldi

'nın Taşlıçay ilçesinde annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen ve ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşegül Ergül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 21:50 ABONE OL
Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül'dena acı haber geldi

İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül ekmek pişirdiği sırada, yanında bulunan kızı Ayşegül tandıra düştü.

Çığlık sesiyle tandıra gelen ve anne Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaşan köylüler, minik Ayşegül'ü ise ağır yaralı olarak tandırdan çıkardı.

Vücudunda derin yanıklar bulunan 2 yaşındaki minik Ayşegül, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi için önce Erzurum'a ardından da Trabzon'a gönderilen Ayşegül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY GEÇMİŞİ

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 11 Haziran'da ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen kızını kurtarmak isterken yüz üstü tandıra düşen anne Hacer Ergül, yanarak hayatını kaybetmişti.

Ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül'dena acı haber geldi
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