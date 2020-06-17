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Yeni normalleşmede hava kirliliği yeniden arttı...

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmesi süreciyle hava temizliği de hızla değişti. Vatandaşların evde kaldığı günlerde görülen Avcılar'dan kilometrelerce ötedeki Uludağ manzarası da yeni normalleşme ile kayboldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.6.2020 09:50 Son Güncelleme: 17.6.2020 10:10 ABONE OL
Yeni normalleşmede hava kirliliği yeniden arttı...

Korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkan insan ve araç sayılarının azalması ve havanın temizlenmesiyle birlikte Avcılar Sahili'nden kilometrelerce ötedeki Bursa Uludağ'ın karlı zirvesi görünüyordu. Yeni normalleşme ile birlikte dışarıdaki insan ve araç sayısının çoğalmasıyla manzara da kayboldu.

GALİBA HAYAT NORMALLEŞMEYE BAŞLADI...

Uludağ zirvesini artık göremediklerini ifade eden Batıkan Ayyıldız isimli vatandaş, "Sürekli gelip gidiyoruz buraya. Galiba hayat normalleşmeye başladı, arabalar fazlalaştı. O yüzden bende hava kirliliğine bağlıyorum. Biz buradan görüyorduk manzarayı çok net belli oluyordu. İnsanlar bence karantinayı bitirmişler o yüzden hava kirliliği devam ediyor" dedi.

ARTIK MANZARAYI GÖREMİYORUZ

Selim Özyüksel isimli bir diğer vatandaş ise, manzarayı net bir şekilde daha önceki günlerde gördüklerini söyleyerek, " Karantina olduğu dönemlerde net bir şekilde gözüküyordu ama şimdi insanların tüketime başlamasıyla birlikte artık manzarayı göremiyoruz" diye konuştu.

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Yeni normalleşmede hava kirliliği yeniden arttı...
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