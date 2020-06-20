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önce bekçiyi ezdi, sonra memurunun ayağını kırdı

'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 181 promil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra, kovalamaca sonucu yakalandığı yerde gözaltına alınmamak için direnirken bir memurunun da ayağını kırdı.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 00:29 Son Güncelleme: 21.6.2020 00:43 ABONE OL
Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı

Olay, Taşpazar Mahallesi 802. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde şüphe üzerine seyir halindeki Mustafa Ç. (32) idaresindeki 68 AAG 349 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 500 metre ileride olaya müdahale etmek isteyen Mehmet Gökhan Kara'nın (27) üzerine otomobili sürerek çarpıp kaçtı. Bacağından ve kaburgasından yaralanan bekçiye diğer meslektaşları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, ekiplerinin anonsu üzerine Emniyeti alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaçtıktan sonra yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü 20 dakika süren kovalama sonucu Yeni Sanayi Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanma anında direnen polis memuru Neşet Güleç'in (35) ayağını kırdı. Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte güçlükle gözaltına alınan Mustafa Ç., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücünün çarptığı bekçi olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ayağı kırılan polis memuru hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı

Güçlükle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna ise önce küfretti, sonra da "Ehliyetim yok lan ne olmuş?" diyerek cevap verdi.

Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı

Uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinden izinli çıkmış
Bekçiye otomobille çarpıp kaçan ve gözaltına alınmamak için bir memurunun da ayağını kıran alkollü sürücünün yakalanmasının ardından yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarında şahsın 22 Haziran 2019 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, geçtiğimiz aylarda cezaevinden korona virüs önlemleri kapsamında izinli çıktığı öğrenildi.

Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı

Bekçi ve polis memurunun sağlık durumları iyi
Olayın ardından 112 Acil Yardım ekiplerince Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Mehmet Gökhan Kara ile ayağı kırılan memuru Neşet Güleç hastanede tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı
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Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı
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