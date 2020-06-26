Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Annesinin sevgilisinin tacizini öğretmeni ortaya çıkardı!

Annesinin sevgilisinin tacizini öğretmeni ortaya çıkardı!

’da annesinin erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayan genç kız durumu rehberlik öğretmenine söyleyince sapık sevgili yakayı ele verdi. Kızının cinsel saldırıya uğradığını öğrenen anne sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 26.6.2020 11:40 Son Güncelleme: 26.6.2020 11:52 ABONE OL
Annesinin sevgilisinin tacizini öğretmeni ortaya çıkardı!

Annesinin sevgilisi tarafından tehditle istismara maruz kalan kız çocuğu rehberlik öğretmenine durumu anlatınca tacizden kurtuldu. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. L.Ç.' isimli genç kadın E.C., isimli kişi ile birliktelik yaşıyordu. E.C., genç kadının kızı ile birlikte ikamet ettiği evde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi L.Ç., ile tartışan E.C., evde küçük kız ile birlikte yalnız kaldı.

SKANDALI REHBER ÖĞRETMENİ ORTAYA ÇIKARDI

Öfkeli adam 12 yaşındaki küçük kızı yanına çağırıp "Ben sana şimdi istediğimi yapacağım, sen de buna razı olacaksın. Yoksa seni babanın yanına yollarım" diyerek tehdit etti. Ardından küçük kızı istismar etmeye başlayan E.C., genç kadının eve gelmesiyle saldırıya son verdi. Fakat küçük kızı taciz etmeye devam eden E.C., mağdur kızın durumu rehberlik öğretmenine anlatmasıyla yakayı ele verdi.

ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Okul rehberlik servisi küçük kızın ifadesini annesiyle paylaşınca anne olayla ilgili şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada mağdur kızın yaşadığı olay nedeniyle depresif olduğu, geceleri uykuya dalmakta zorluk çektiği tespit edildi. Savcılık mağdur kızın annesinin sevgilisi hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Tehdit" suçları talebiyle yargılanması için dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'Pes' dedirten kavga! Avukat, eski müvekkiline yumrukla saldırdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesinin sevgilisinin tacizini öğretmeni ortaya çıkardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA