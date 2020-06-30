Dünyanın ilk siyahi pilotu ‘Arap Ahmet Ali’ belgesel oluyor

Ahmet Ali Çelikten, 1883 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve 1969 yılında vefat eden bir Afro-Türk… Arap Ahmet Ali ve İzmirli Ahmet Ali adlarıyla da bilinen Çelikten dünyanın ilk siyahi pilotu…

SAVAŞA DA KATILDI

Çelikten, aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'na katılmış sayılı siyahi pilotlardan biri… Arap Ahmet Ali, Türk Hava Kuvvetleri'nde görev almış bir pilot… Emeklilik belgesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var.

HEM KENDİ HEM DE AİLESİ THY PİLOTU

Çelikten'in aynı zamanda Türk Hava Yolları (THY)'nda da pilotluk yaptığı, hatta ailesinden de birkaç isim THY'de pilot olarak görev aldı.

(Yüksel Yalova)

ÖNEMLİ ADIM

Dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kesimler tarafından halen sürdürülen 'ırkçılık' hareketlerine maruz kalan siyahilerin Osmanlı ve Türkiye'deki konumları göz dolduruyor. Türklerin asla ayrımcılığa uğratmadığı Afro-Türkler'i en güzel şekilde temsil eden Ahmet Ali Çelikten ile ilgili bugünlerde çok önemli bir adım atıldı.

HAYATI BELGESEL OLUYOR

Eski Devlet Bakanı ve TBMM eski Başkanvekili Av. Doç. Dr. Yüksel Yalova ile Anadolu Kültür - Sanat Meclisi Derneği Başkanı Yapımcı Baran Mayda'nın girişimleriyle Arap Ahmet Ali ile ilgili bir belgesel hazırlanacağı öğrenildi. Aynı zamanda Afrika Diplomatik Akademisi (ADA)'nin Dünya Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yalova, bir kadro kurarak Çelikten'in hayatını dökü-dramalaştırmaya hazırlanıyor.

KADRO BELLİ OLDU

Dünya tarihinde çok önemli bir yeri olan 'Arap Ahmet Ali' lakaplı Çelikten'in belgeselinde yönetmen koltuğuna arkeoloji ve felsefe alanlarında eğitim aldığı bilinen önemli isim Şahin Alparslan'ın oturacağı öğrenildi. Belgeselin İçerik-Konsept Danışmanlığı'nı Dr. Şaban Kızıldağ'ın, Cast Direktörlüğü'nü ise Ebru Kavak'ın yapacağı belirtildi.

Belgeselin Afrika ülkelerinin yanı sıra ADA'nın temsilciliklerinin bulunduğu 100'e yakın ülkede de İngilizce ve farklı dillerde yayınlanması amaçlanıyor. Başkanlığını Benoit Ngom'un yürüttüğü ADA'nın eliyle belgeselin dünyaya tanıtılması planıyor.

AFRO-TÜRKLER OYNAYACAK

Belgeselde Afro-Türkler'in oynayacağı bilgisinin yanı sıra Dökü-Drama'nın uluslararası standartlarda olması için de çaba sarfedildiği öğrenildi.