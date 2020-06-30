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'' lakaplı 'un başı sevgilisiyle dertte

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren '' lakaplı haraç çetesi lideri , savcılığa başvurdu. Aile Mahkemesi’nden aldığı tedbir kararına rağmen evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar eden Hanımağa’nın ihbarı ardından eski sevgili hakkında 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:48 Son Güncelleme: 30.6.2020 13:04 ABONE OL
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte

Polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan '' lakaplı , eski erkek arkadaşı Fırat Şimşek'ten korunmak istediği için Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Akkuş, Fırat Şimşek'in ayrılığı kabul etmediğini bunun için sosyal medyada sahte hesaplar açarak hesabımın eskort hesabı olduğuna dair paylaşımlar yapıyor' dedi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı Fırat Şimşek'in 3 ay süreyle mağdur 'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte

HUZURUMU BOZUYOR

Tedbir kararı aldırdıktan 3 gün sonra kendisine mesaj atan Şimşek'in huzur ve sükununu bozduğunu ileri süren Akkuş, savcılığa başvurdu. Akkuş, eski sevgilisinin 'Herkese papatya sana mermi' yazılı bir fotoğraf paylaştığını belirterek, 'İnternet üzerinden sürekli bana gönderme yapıyor. Evimin yakınlarındaki trafik levhasının önünde fotoğraflar çekerek bana gönderiyor. Aramaması için engelliyorum ama yine de benim huzurumu bozuyor' diyerek şikayetçi oldu.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte

Akkuş'un ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere tebliğ yapılan Şimşek, kendisinin İstanbul dışında yaşamaya başladığını bu sebeple bağlı olduğu şehirde ifade vermek istediğini beyan etti. Savcılık Akkuş tarafından sunulan görsellerde dava açmaya yeterli delil olduğunu belirtip, olayla ilgili iddianame düzenledi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte

ESKİ SEVGİLİYE DAVA

Hazırlanan iddianamede, Akkuş'un eski hakkında vermiş olduğu rahatsızlıklardan dolayı çok sayıda tedbir kararı aldırdığını ancak buna rağmen şüphelinin müştekiyi rahatsız etmeye devam ettiğini kaydedildi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte

Akkuş tarafından sunulan delillerdeki mesajlar, yapmış olduğu paylaşımlar ve cep telefonu ile Şimşek'in genç kadını sürekli arayarak huzurunu bozduğu anlatılan iddianamede, Akkuş'un suçu işlediği ileri sürülen Şimşek'le uzlaşmak istemediği ifade edildi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte

1 yıla kadar hapsi istenen Fırat Şimşek, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un başı sevgilisiyle dertte
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