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Son dakika: İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

Son dakika haberi... 'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan 'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 23:53 ABONE OL
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 'nin cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu eve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri ise alana kimseyi yaklaştırmadı.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

BABASI KOŞARAK GELDİ

İkranur'un cesedinin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılanlar, hemen olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan baba Serdar Tirsi ise bölgeye koşarak geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba, ısrar edince olay yerine alındı. İkranur'un cansız bedeni, daha sonra ambulansla Kurumu morguna kaldırıldı.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

KAYMAKAM: O BÖLGEDE 2 GÜNDÜR ÇOK ARAMA YAPILDI

Olay yerine gelen Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak cansız bedeniyle dere yatağında karşılaştıklarını belirterek, "Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil" dedi.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cansız bedeninin bulunduğu yer ile küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek, "İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlük çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara ben de katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm. İnşallah cinayet değildir, başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum" dedi.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN İKRANUR AÇIKLAMASI

Valiliği'nden arama çalışmaları sırasında dere yatağında cansız bedeni bulunan ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. 170 personelin aradığı küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, "İkranur Tirsi kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 km (Kuşbakışı 1 km) uzaklıkla incirli mevkiinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI

'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan 'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

Son dakika! İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı | Video

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
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Son dakika: İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
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