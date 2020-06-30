Son dakika: İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı

İkranur Tirsi'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cansız bedeninin bulunduğu yer ile küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek, "İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlük çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara ben de katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm. İnşallah cinayet değildir, başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum" dedi.