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’den ev sahibine karalama davası

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Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Defne Samyeli’den ev sahibine karalama davası
Aylık 12 bin 500 liralık kira bedeli üzerinden yaklaşık 1.5 yıllık kirayı ödemediği iddia edilen Defne Samyeli sessizliğini bozdu. Samyeli, kendisini rezil edeceği ve şantajda bulunduğu iddiasıyla ev sahibi Yusuf Araz'a İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde "Davalının basına yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin müvekkilimi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır. Davalının "1.5 yıldır kiramı alamıyorum" iddiası ile müvekkilimin toplum nezdinde ödemelerini yapmadığı, ödeme gücü olmadığı yönünde bir algı yaratılmıştır" denildi.
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Defne Samyeli’den ev sahibine karalama davası
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