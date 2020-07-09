Prensesi 50 milyon TL dolandırdılar

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prenses Hessa Bin Muhammed El-Demer'in özel danışmanı Ahmet Mutwalli Irak uyruklu Abdürrahim isimli kişinin Türkiye'den altın ticareti yapılabileceğini söylemesi üzerine harekete geçti. Prenses El Demer'in onayıyla Irak uyruklu Muhammet isimli kişiyle Gana'da buluşup gerekli ticari belgeleri imzaladı. Mutwalli banka havalesi ile 7 milyon 650 bin dolar gönderdi. Türkiye'ye gelerek altınları tahsil etmek isteyen Mutwalli, Muhammet ve Abdürrahim tarafından tehdit edilip sözleşme belgelerini elinden aldı. Gelişmeler üzerine prenses El-Demer Türk adli makamlarına başvurdu. Prensesin şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

Savcı Raif Bıkmaz tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin güven telkin eden hileli işlemlerle prensesi dolandırdıkları belirtildi. Prensesi yaklaşık 50 milyon lira dolandıran şüpheliler hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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