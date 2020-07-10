Yağma örgütüne operasyon!

İstanbul Beylikdüzü İlçesi'nde faaliyet gösteren içkili mekanlara silahlı kalabalık grupları mekanları basarak müşterileri dışarı çıkarıp dövdüğü, mekan sahiplerine ise zorla evrak imzalatarak borçlandırdığı, mekanlara el koymaya çalıştığı gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Kasım 2019 tarihinde şüpheliler hakkında teknik ve fiziki çalışma başlattı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmanın ardından örgütlü hareket ettikleri tespit edilen şüpheliler için İstanbul genelinde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği mensupları çeşitli ikametgahlara yaptığı baskınlarda 12 şüpheli S. G, S. K, M. E. G.,S. B., B. Ö., P. Ç., S. D, M. G., B. A., H. Y. yakalandı.

TÜFEKLER VE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerden S. G.'nin ikametinde iki havalı tabanca, iki 9 mm ruhsatsız tabanca, bir kama bıçak, bir havalı tüfek ele geçirildi. R. E. isimli kişinin ikametine yapılan baskında bir tane kuru sıkı tabanca, S. D. isimli şüphelinin ikametinden bir ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı silah ele geçirildi. Ayrıca B. A. isimli şüphelinin ikametinden ise bir kuru sıkıdan bozma diye tabir edilen tabanca yakalandı.

12 ŞÜPHELİDEN SEKİZİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden H.K. ile B.A isimli şüpheliler savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M. G. ve H. Y. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Şüphelilerden S. G. S. K., M. E. G., S. B. B. Ö., P. Ç., S. D., R. E. yağma suçundan tutuklandı.