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Markette alacak verecek tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Markette alacak verecek tartışması: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziosmanpaşa'da bir markette alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Market sahipleri ile komşuları arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Market sahibi Zekeriya Mohamad Alahmad ve ağabeyi, 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Abdulkadir hayatını kaybederken, Eizzeddin B. ve Zaim El S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, Suriyeli market sahibi Zekeriya Mohamad Alahmad ve ağabeyini yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Markette alacak verecek tartışması: 1 ölü, 2 yaralı
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