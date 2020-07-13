Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri...

Meteoroloji’den haberi geldi! uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri...

Haberi! ’nce yayımlanan son tahmin raporlarına göre, başta kuzey kesimler olmak üzere yurdun birçok noktasın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşlara, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son hava durumu tahminleri bu başlık altında yer almaktadır. İşte, illere göre bugün ve yarın için hava durumu raporları…

Giriş Tarihi: 13.7.2020 20:32 Son Güncelleme: 13.7.2020 21:00 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri..

Temmuz ayında artan hava sıcaklıklarının ardından, başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde birkaç derecelik sıcaklık düşüşü yaşandı. tarafından yapılan son tahminlere göre de, kuzey ve doğu kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması ve etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Bugün, Karadeniz bölgesinde yaşanan bazı sel ve su baskınlarının ardından, bölgede tahliye ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Peki, bu akşam ve yarın nasıl olacak? Bu başlık altında, illerimize göre hava durumu tahminleri saatlik olarak yer almaktadır.

13-14 TEMMUZ HAVA DURUMU

Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Hakkari'nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri..

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son Dakika Haberi | Artvin'de ve Rize'deki sel ve taşkınlardan sonra Meteoroloji'den flaş uyarı! | Video

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri..

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri..

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri..

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri..
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA