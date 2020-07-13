Meteoroloji’den son dakika haberi geldi! Hava durumu uyarısı: Yağmur yağışı ve saatlik hava tahminleri...

Temmuz ayında artan hava sıcaklıklarının ardından, başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde birkaç derecelik sıcaklık düşüşü yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre de, kuzey ve doğu kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması ve etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Bugün, Karadeniz bölgesinde yaşanan bazı sel ve su baskınlarının ardından, bölgede tahliye ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Peki, bu akşam ve yarın hava durumu nasıl olacak? Bu başlık altında, illerimize göre hava durumu tahminleri saatlik olarak yer almaktadır.
13-14 TEMMUZ HAVA DURUMU
Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Hakkari'nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık