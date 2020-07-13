Son Dakika Haberi | Artvin'de ve Rize'deki sel ve taşkınlardan sonra Meteoroloji'den flaş uyarı! | Video

Son Dakika Haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına göre, başta kuzey kesimler olmak üzere yurdun birçok noktasın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşlara, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son hava durumu tahminleri bu başlık altında yer almaktadır. İşte, illere göre bugün ve yarın için hava durumu raporları…