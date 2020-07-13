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: skandalının ardından 'daki çocuk ürünleri ortalığı karıştırdı! O satışı yapan markadan açıklama geldi...

ABD merkezli online mobilya mağazası 'in fahiş fiyatlı eşyaları 'çocuk kaçakçılığı' yapmak için paravan olarak kullandığı iddiası henüz gündemden düşmemişken 'daki o ürünler hakkında haberi geldi. Türkiye’den Trendyol ve N.11 üzerinden satış yapan iki firmanın çocuk ürünlerini fahiş fiyatla satışa çıkarması, “Türkiye’de de bir Wayfair vakası mı başladı?” sorularını akla getirdi. Trendyol’da ikili çocuk eşofmanının 120 bin liraya satışa çıkaran Denizli’de üretim yapan Değirmencioğlu Tekstil’in üçüncü kuşak yöneticilerinden Enver Demircioğlu ilk kez SABAH’a konuştu.

PINAR ÇELİK PINAR ÇELİK
Giriş Tarihi: 13.7.2020 13:26 Son Güncelleme: 13.7.2020 13:35 ABONE OL
Son dakika: Wayfair skandalının ardından Trendyol'daki çocuk ürünleri ortalığı karıştırdı! O satışı yapan markadan açıklama geldi...

Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında Wayfair skandalı yer alıyor. Trendyol markası altında çocuk kıyafetlerinin 120 bin TL'ye satılması da akıllara aynı olayın olabileceği konusunda şüpheleri getirdi. Satışı yapan Demircioğlu Tekstil'in yöneticilerinden Enver Demircioğlu, suçu çalışanına atıp bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

"ÇALIŞANIMIZ FİYATLANDIRMA YAPARKEN HATA YAPTI"

Olaydan önceki akşam 22.00'da haberdar olduklarını dile getiren Değirmencioğlu, süreci şöyle anlattı: "10 gün önce Trendyol'a başvurduk ve mağaza açma hakkı kazandık. Ardından bir çalışanımıza fiyatlandırma yapması için görev verdik. Ancak çalışan fiyatlandırmada hata yaptı. Fiyatları hemen düzelttik ama onay sürecine girdik. O süreç bitmeden Trendyol'daki sayfamızın kapandığını gördük. Denizli'de 1949'dan beri faaliyet gösteriyoruz. 3. Kuşak olarak 3 kardeş bu firmayı yönetiyoruz..."

"BU NASIL LEKEDİR AKLIMIZ ALMIYOR"

"Sadece giyim değil mensucat, müteahhitlik, nişanlık-gelinlik alanında da üretim yapıyoruz. İç piyasa çalışıyoruz. Esnafız ve her işlemimiz kayıtlı. Bulunduğumuz yerde herkes bizi bilir, tanır. 3 kardeşiz ve hepimizin evladı var. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak nasıl bir şey anlatamam. Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor." Kara para aklama ya da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak da Değirmencioğlu, "Bunlar rakamsal işler. Hesaplarımız açık diledikleri zaman hepsini inceleyebilirler. Ama çocuk tacirliğiyle suçlanmak çok ağır. Bunu nasıl atlatacağız bilemiyorum" dedi.

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Son dakika: Wayfair skandalının ardından Trendyol'daki çocuk ürünleri ortalığı karıştırdı! O satışı yapan markadan açıklama geldi...
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