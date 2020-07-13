Son dakika: Wayfair skandalının ardından Trendyol'daki çocuk ürünleri ortalığı karıştırdı! O satışı yapan markadan açıklama geldi...

Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında Wayfair skandalı yer alıyor. Trendyol markası altında çocuk kıyafetlerinin 120 bin TL'ye satılması da akıllara aynı olayın olabileceği konusunda şüpheleri getirdi. Satışı yapan Demircioğlu Tekstil'in yöneticilerinden Enver Demircioğlu, suçu çalışanına atıp bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

"ÇALIŞANIMIZ FİYATLANDIRMA YAPARKEN HATA YAPTI"

Olaydan önceki akşam 22.00'da haberdar olduklarını dile getiren Değirmencioğlu, süreci şöyle anlattı: "10 gün önce Trendyol'a başvurduk ve mağaza açma hakkı kazandık. Ardından bir çalışanımıza fiyatlandırma yapması için görev verdik. Ancak çalışan fiyatlandırmada hata yaptı. Fiyatları hemen düzelttik ama onay sürecine girdik. O süreç bitmeden Trendyol'daki sayfamızın kapandığını gördük. Denizli'de 1949'dan beri faaliyet gösteriyoruz. 3. Kuşak olarak 3 kardeş bu firmayı yönetiyoruz..."