Gürültü uyarısında bulunan komşularına kâbusu yaşatmışlardı! Hakim karşısına çıktılar...

TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ



Müşteki avukatı Müşerref Seko ise "Kamera kayıtlarından müvekkilinin evinin kapısının kırılarak içeri girdiği görülüyor. Biz tahliye edilmesine karşıydık fakat mahkemenin takdiridir. Halen müvekkil taciz ediliyor, evi takip ediliyor. Sanıkların tekrar tutuklanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜNE KADAR ÖZÜR DİLEMEDİLER



Sanık avukatı müvekkillerinin meşru müdafaa yaptığını, sanıklar ile müştekilerin komşu olduğunu ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gitmesini talep etti. Avukat Müşerref Seko ise "Gecenin o saatinde birkaç kişi ile birlikte kapı kırmak suretiyle bir insanın evine girdiği bir olayda meşru müdafaadan bahsedilemez. Uzlaşmadan bahsedilmiş olsa da sanıklar bugüne kadar bir kere bile özür dilememiştir" dedi.

"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı

DURUŞMA ERTELENDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın uzlaştırmaya gitmesinin reddine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan müşteki avukatı Müşerref Seko davanın takipçisi olacaklarını belirterek "Biz şikayetçiyiz, şikayetimiz devam ediyor" dedi.

İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yeşilköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atan komşusu İskender Karaduman'a (51) saldıran sanıklar baba Ali Şenyüzlü (59) ve oğulları Gökhan Şenyüzlü (30) ile Okan Şenyüzlü'nün (34) gece vakti eve çıkarak komşularına saldırdıkları belirtildi. İddianamede sanıklar hakkında "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kasten yaralama", "Tehdit ve hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 5'er aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.