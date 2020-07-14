Oğlum devlet için can verdi

Mersin'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi yapılırken meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldığı hastanende yaşamını yitiren öğretmen Ramazan Şahin'in (44) babası Kahraman Şahin SABAH'a konuştu. Acılı baba, "16 yıllık öğretmen olan yavrum devleti için çalıştı ve devleti için şehit oldu. Biricik oğlumun adının okula verilerek yaşatılmasını istiyorum. O bizim her şeyimizdi" dedi.Oğlunun adının bir okula verilmesini ve yaşatılmasını isteyen baba Kahraman Şahin, "Oğlumun adı bir okula verilsin. Milli Eğitim Bakanımız da bunun için vali beye gerekenleri söyledi. Benim oğlum çok sevdiği devleti için çalıştı ve devlet için şehit oldu. Ailemizde okuyan tek kişiydi. En büyük hayali fabrika kurmak ve devletine hizmet etmekti. Mersin'den geliyor ihtiyacımızı karşılıyor ve geri gidiyordu. Bize çok düşkündü. O bizim her şeyimizdi" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Buruk Mezarlığ'ında gözyaşları arasında toprağa verilen Ramazan Şahin'in ailesini önceki gün ziyaret etmişti. Bakan Selçuk, baba Kahraman Şahin'e "Millet ve devlet olarak şehit öğretmenimizin ailesinin yanındayız" dedikten sonra Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etmişti.